川習會 黃介正：可籲陸勿忘兩岸關係

聚焦川習會系列報導學者黃介正分析，川習會將討論中美貿易、大國關係、朝鮮半島、一中原則和南海等五大議題，他建議政府呼籲中國大陸在追求新型大國關係時，也不要忘記兩岸關係該有新思維。

4月6日及7日將舉行首次的「川習會」，美國總統川普將於佛羅里達馬阿拉哥俱樂部與中國國家主席習近平會談。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正分析，此次會面將有五大議題，第一，美國想討論中美貿易包括匯率和貿易逆差；第二中國想定義雙邊關係；第三是朝鮮半島問題；第四是一中原則；第五是南海和區域和平議題。

黃介正說，中國想和美國確立新型大國關係以及兩邊關係的基本框架；而關於朝鮮半島問題，本來朝鮮問題不急變成急，因為近來南韓政局不穩，加上北韓已具備核子武器投射能力，讓大國不能掉以輕心

關於一中原則，黃介正說，中國一定會提一中原則，中國沒有一個領導人有不提的空間，加上川普日前和總統蔡英文通電話，不過美國應該不會想談是否遵守一中原則。

至於川習會是否會提到任何影響台灣的內容，黃介正說，若中國輸美貨品要課稅，一定會影響到台商；一中原則是最敏感的，不過共和黨內有許多友台人士，友台的基本面很強，因此美國拿台灣交換中國答應些什麼，機率很低，「台灣很難賣的」。

黃介正建議政府對川習會可以發表一些聲明，例如中美兩國發言不應該傷害台灣人權益；美國在探索未來中美交往關係的同時，也要改善台美關係，這有助區域穩定和平發展。

黃介正說，可能的話，政府也可以釋放訊息，呼籲中國大陸在和美國追求新型大國關係時，也不要忘記兩岸關係該有新思維。1060403

(中央社)