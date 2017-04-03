雄安新區打造綠色智慧城 專家坦言很難

中國大陸官方1日宣布新設立河北雄安新區，比肩深圳經濟特區和上海浦東新區。不過，專家表示，雄安新區的定位和其他兩者並不相同，要成為史無前例的綠色智慧城有難度。

中國大陸已有10幾個新區，但最具代表性的仍是深圳與上海浦東，將雄安新區與它們相比，顯示目標與企圖心。官方宣布雄安新區時特別強調，這是「（中共）黨中央作出的一項重大的歷史性戰略選擇」、是「千年大計、國家大事」。

對雄安新區的定位則包括：「綠色生態宜居新城區、創新驅動發展引領區、協調發展示範區、開放發展先行區、貫徹落實新發展理念的創新發展示範區」。

中新網引述河北省社科院京津冀協同發展研究中心主任陳璐表示，深圳當時的定位主要是對外開放功能，浦東是綜合改革和金融功能，而雄安新區的任務首先是建設綠色智慧新城，要示範做一個國際領先標準的低碳城。

他說，這樣的城，大陸還沒出現過，雄安新區要在一片開發較低的平原空地上建設新區，優點是「沒有歷史包袱」，但他也坦承「很難」。

其他專家則認為，雄安新區將發展高階產業帶動產業轉型，並承接北京的非首都功能，包括：新興產業的功能、相應的科研教育功能、部分央企的職能性機構、部分行政辦公職能。

北京大學等六校京津冀協同發展聯合創新中心主任楊開忠認為，建設雄安新區的時代，社會發展和人民生活水準已經不同，要把打造和提升地方品質作為開發建設的關鍵，不能盲目地追求大和速度。

河北向來以傳統重工業為主，既然要發展綠色城市，勢必要發展高階產業。不過，英國金融時報也刊文指出，許多人質疑雄安新區能否成功，因為北方的政治生態不利於自由市場充分生長，且以中共政治生態來看，5年後這裡是否還能從國家層面的高度建設還很難說。

也有評論認為，深圳特區和浦東新區是已故中共領導人鄧小平一手劃定，雄安新區則展現了中共現任總書記習近平的意志，所以也是具高度政治性的特區。1060403

(中央社)