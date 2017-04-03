眷戀黃埔 以住代護機會來了

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想要回味眷村竹籬笆的歲月，高雄市「以住代護」的機會來了！文化局推出黃埔、建業新村共64戶眷舍以住代護受理民眾申請，每戶最高新台幣100萬元修繕費，住戶最多可入住5年。（文化局提供）中央社記者王淑芬傳真 106年4月3日

想要回味眷村竹籬笆的歲月，高雄市「以住代護」的機會來了！文化局推出黃埔、建業新村共64戶眷舍以住代護受理民眾申請，每戶最高新台幣100萬元修繕費，住戶最多可入住5年。

文化部今年核定給高雄市3億2000萬元，市府除整建明德新村之外，順勢推出「升級版」以住代護。

文化局統計代保存三軍眷村約80公頃，是全國最大，其中具歷史背景的眷舍是黃埔新村，這一處興建於日治時期的建築，曾是國民政府孫立人將軍新兵訓練居住房舍，建物有其特殊歷史文化背景。

文化局推動以住代護以來，已媒合34戶住戶進住黃埔新村，專案執行以來獲得肯定，今年以住代護升級推出建業新村36戶、黃埔新村28戶。

有別以往眷舍文化局基礎整修後再交由民眾使用，這次文化局改由民眾自行修繕，建業新村以每坪1萬5000元為修繕補助、黃埔每坪2萬元，合計每戶最高補助100萬元為限。

以住代護升級版下週提供看屋，有意者5月前提案送審。1060403

(中央社)