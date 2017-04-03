親人往生工作不順 女子持剪刀欲尋短幸被救下
25歲陳姓女子，因親人往生、工作不順，日前在家中持剪刀欲自戕，市警一分局繼中派出所員警獲報後，趕往現場當起「張老師」，不斷安撫她並聽她說故事，終於等到其男友返家，陳女心情也平復，化解一場虛驚。
警方表示，陳女近來因為接連受打擊心情低落，案發當天在家中獨自飲酒解悶，沒想到越喝越鬱卒，打電話給男友訴苦時又起口角，一氣之下竟隨手拿起剪刀自殘，男友在電話那頭聽出不對勁，嚇得趕緊報警。
繼中派出所巡佐朱恩端、警員康家榮與楊義信趕至時，沒想到此一動作更加激怒陳女，對於男友報警非常不諒解，康員動之以情向她解釋，「妳男友一定是很愛妳，擔心會失去妳，才會趕快報警，希望妳不要想不開。」
陳女一聽聽痛哭失聲，不斷哭訴：「壓力大、生活很辛苦，可是身旁的人都不了解。」又繼續述說著自己的故事，康員一邊安撫、一邊緩緩靠近，趁陳女不注意時出手搶下剪刀，此時其男友也趕回家，上前擁抱陳女，才結束一場虛驚。
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