山友爬大霸失溫求救 保七暖警深夜救援送暖

山友膝傷無法行走險失溫，保七總隊第五大隊機車馳援。（江詩筑翻攝）

兩位來自新北市的山友，其中53歲的許姓山友，因左膝疼痛無法行走，加上摸黑趕路而有失溫現象，今日凌晨1時許，由同行的蔡姓隊友報案求救，駐守在觀霧遊憩區的保安警察第七總隊第五大隊觀霧小隊員警，今日凌晨會同雪霸國家公園觀霧管理站人員，冒著攝氏1度低溫及大鹿林道東線落石坍方危險，凌晨2時許在東線林道3.2公里處，發現許姓山友等2人，隨即用警用機車將他們緊急載出，並提供熱水供山友飲用取暖；由於許姓山友左膝傷勢不大嚴重，沒有立即危險，加上深夜山路危險，經先緊急安置後，今（3）日天亮，將自行下山就醫。

保七總隊第五大隊表示，53歲的許姓男子一行2人，申請前往攀爬大霸尖山山區的加利山，2日從馬達拉溪登山口，輕裝往返加利山時，因山路一路陡上、陡下，致使許姓山友左膝受傷疼痛不已；2日晚上，原本仍應住宿馬達拉溪登山口營地，19時許因山區氣溫遽降，他們想要緊急撤出，於是摸黑趕路，19公里的大鹿林道東線，一路走走停停的；至凌晨1時許，許姓山友發現有失溫現象，於是打電話求救。

因大鹿林道東線0.7公里處落石坍方，車輛無法通行；該大隊員警獲報後，隨即與觀霧管理站人員，冒著凌晨攝氏1度低溫，騎著警用機車前往救援；約凌晨2時許，在3.2公里處，發現許姓山友等2人，隨即將他們緊急載出至0.3公里管制站，並提供熱水，供有失溫危險的許姓山友飲用取暖；由於許姓山友左膝傷勢不大嚴重，沒有立即危險，加上深夜山路危險，3日天亮，他們將自行下山就醫。

保七總隊第五大隊呼籲，馬達拉溪登山口至加利山，步道單程雖僅6公里多，但海拔卻陡升1000多公尺，一般山友都會在途中九九山莊住宿一晚，隔天再登頂，少有山友輕裝往返的；加上近日冷氣團南下，夜間山區氣溫仍低，摸黑趕路本身潛在的危險性很大，籲請山友不要高估自身的登山能力，平安登山才是回家唯一的道路。

(中時)