美官員證實 川普女婿庫什納突訪伊拉克

我要評比

美國第一千金伊凡卡(左)和庫什納。(美聯社)

美國政府一名高級官員證實，總統川普(Donald Trump)的女婿、兼白宮高級顧問的庫什納(Jared Kushner)今突然造訪伊拉克。

根據CNN報導，庫什納是因為受到參謀長聯席會議主席約瑟夫·鄧福德(Joseph Dunford)的邀請，因此隨同鄧福德前往伊拉克。至於庫什納到伊拉克打算做甚麼、何時回來等細節，都尚未明朗。

庫什納是川普大女兒伊凡卡(Ivanka Trump)的老公，他預計將在這周即將舉行的、中國總統習近平和川普的會面中，扮演重要角色。

(中時電子報)