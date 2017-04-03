你還塞路上？他開直升機返鄉掃墓

大陸土豪直接搭直升機返鄉掃墓（新浪微博）

清明連假返鄉掃墓，國道車擠車，在大陸也不例外一樣塞爆，但這位土豪，返鄉掃墓應該就沒有塞車困擾了，因為他直接駕著直升機回鄉，降落後，也讓鄉親看得羨慕不已，紛紛上前圍觀、拍照。

日前位於湖南邵陽市的木瓜村一處空地上，緩緩降落了一台直升機，據村民指出，這架直升機是開創湖南某化妝品牌的劉姓老闆所擁有，這次是他刻意開直升機回家掃墓，而稍晚掃墓結束，他便搭機離開。

根據了解，在大陸想要買直升機，價差也是相當大，很多活塞式輕型飛機售價均在100萬元人民幣(約440萬元台幣)左右，而最便宜的要價20萬人民幣(約新台幣88萬元)。

(中時電子報)