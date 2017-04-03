你還塞路上？他開直升機返鄉掃墓
清明連假返鄉掃墓，國道車擠車，在大陸也不例外一樣塞爆，但這位土豪，返鄉掃墓應該就沒有塞車困擾了，因為他直接駕著直升機回鄉，降落後，也讓鄉親看得羨慕不已，紛紛上前圍觀、拍照。
日前位於湖南邵陽市的木瓜村一處空地上，緩緩降落了一台直升機，據村民指出，這架直升機是開創湖南某化妝品牌的劉姓老闆所擁有，這次是他刻意開直升機回家掃墓，而稍晚掃墓結束，他便搭機離開。
根據了解，在大陸想要買直升機，價差也是相當大，很多活塞式輕型飛機售價均在100萬元人民幣(約440萬元台幣)左右，而最便宜的要價20萬人民幣(約新台幣88萬元)。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。