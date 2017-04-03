小朋友4／4來動物園免門票！來看新生寶寶賣萌趣

小爪水獺是天生的游泳健將，雙胞胎和哥哥姊姊們經常在戶外活動場你追我跑，玩得不亦樂乎。（台北市立動物園提供）

歡度兒童節！來看超可愛動物寶寶！台北市立動物園於4月4日（星期二）兒童節當天，優惠12歲（含）以下兒童及1位陪同家長免費入園，鼓勵民眾多到戶外走走，並特別推出「六小福過兒童節」自導式闖關活動，邀請大小朋友一起來動物園看看動物寶寶們怎麼歡慶兒童節。

究竟動物寶寶怎麼過兒童節呢？溫帶區的小爪水獺是天生的游泳健將，雙胞胎和哥哥姊姊們經常在戶外活動場你追我跑，玩得不亦樂乎。企鵝館黑腳企鵝寶寶跟著爸媽自由穿梭在洞穴之間，每天努力地進食好趕緊追上標準體重。

調皮搗蛋的非洲野驢「Nabil」會施展「無影腳」和室友打招呼。（台北市立動物園提供）

調皮搗蛋的非洲野驢「Nabil」會施展「無影腳」和室友打招呼，然後再一溜煙地跑掉，連媽媽也拿牠莫可奈何！同一天出生的兩隻伊蘭羚羊，有稱職媽媽「秀梅梅夏」的呵護與照料，現在已經能夠跟著大夥到戶外散步囉！

去年7月出生的梅花鹿「梅冠」，頭上已長出一對可愛的小鹿茸。（台北市立動物園提供）

台灣動物區去年出生的梅花鹿「梅冠」，頭上已經長出一對小巧可愛的鹿茸，在完全鈣化變得堅硬前不具有任何威脅性，所以連媽媽「梅燕」也常會忍不住溫柔地作弄牠一下。

無尾熊媽媽「Q妹」及「Emily」的寶寶「奇奇」和「蒂蒂」，已經鑽出育兒袋，牠們時而窩在媽媽胸前、時而攀爬在媽媽背上，毛茸茸且稚氣的臉龐配上大眼睛的萌樣，總是吸引不少粉絲關注的目光。

兩隻伊蘭羚羊寶寶，有稱職媽媽「秀梅梅夏」的呵護與照料，現在已經能夠跟著大夥到戶外散步囉！（台北市立動物園提供）

動物園於4月4日（星期二）開跑的「六小福」活動，將一路熱鬧展開至5月28日（星期日）止，歡迎小朋友入園後至遊客服務中心索取闖關單，跟著闖關地圖指引拜訪6位動物兒童並寫下問題答案，全部答對者可以回到遊客服務中心換取小禮物，活動地點涵蓋教育中心前長臂猿島、無尾熊館、台灣動物區、沙漠區、溫帶區及企鵝館等。

在陽光和煦、氣候宜人的4月份最適合和家人到戶外走走，趁著連續假期的尾聲，到動物園看看小動物們怎麼度過牠們的童年時光，一舉一動都是在學習生活技巧；動物爸爸和媽媽們又是如何傳授寶寶們求生技能!只要您花點時間駐足觀察，或許也可以參透其中的奧秘。

(中時電子報)