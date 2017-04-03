川習會 羅致政：美一中政策不會大變化
聚焦川習會系列報導美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的「川習會」即將舉行，民進黨立法委員羅致政表示，台灣議題不會是這次川習主要重點，美中雙方可能仍會延續過去各自說法。
美國白宮表示，4月6日及7日將舉行首次的「川習會」，川普將於佛羅里達馬阿拉哥俱樂部與習近平會談。將討論全球、區域、及「共同關切的雙邊議題」，而北韓近來的挑釁行為，引起美、中各有關切與指責對方，將是會談的首要重點。
另外，外界也預期，中方可能主動提起有關台灣的議題，要向川普尋求再保證，確認「一中」沒有動搖。
羅致政受訪表示，這次川習會，中國大陸將如預期中主動提及台灣議題，而美方被動回應。中國大陸希望美國承認「一中原則」，美國則應會謹守基於美中三公報及台灣關係法的「一中政策」，不會有太多變化。
他認為，美中兩國元首首度會面，有很多優先於台灣的迫切議題，包括川普相當重視、並多次在推特表達立場的美中貿易問題，及近來威脅逐漸升高的北韓核武問題，「台灣問題不會浮上檯面」。
曾有華府學者透露，美國前國務卿季辛吉希望穩定美中關係，正推動美中簽署「第四公報」。羅致政指出，目前「第四公報」並沒有被提出來討論，「川習會」不太可能觸及這個議題。
中美三個聯合公報是指中國與美國簽署的三個聯合公報，包括「上海公報」、「中美建交公報」及「中美就解決美國向台出售武器問題的公告」（簡稱「八一七公報」），是中美關係正常化重要基礎。1060403
(中央社)
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