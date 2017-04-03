旅法華人遭警槍殺 6千人巴黎示威爆衝突
僑居法國巴黎的華人劉少堯3月在自家公寓遭獲通報前去處理家庭糾紛的警察槍擊喪命，引發華人社群激憤，警方表示，約有6000人今天在巴黎參與抗議。示威期間爆發警民衝突。
這次集會是由數個法國的華人協會主辦，而如同過去1週的幾場集會，抗議人士與安全部隊之間發生零星衝突。
根據「今日俄羅斯」（RT News）網站與法新社攝影記者所述，在持續超過1個小時的衝突中，部分示威者丟擲瓶罐、雞蛋及水果，迫使警方以催淚瓦斯回擊。
法國警方於3月26日接獲一起有關家庭糾紛的通報，前往巴黎東北部的56歲劉少堯住處，最後擊斃這名5個孩子的父親。
警方表示，劉少堯持剪刀攻擊警員致傷，另1名員警出於自衛才開槍回擊；家屬則說，他們家沒有發生糾紛，是鄰居通報警方說有喊叫聲，劉少堯之後毫無預警遭槍擊。
抗議活動主辦人之一、旅法華人協會的鄭先生（Sacha Lin Jung）說：「我們希望能繼續施壓，支持他的家屬證明真相，並對抗警方暴行。」（譯者：中央社廖禹揚）1060403
(中央社)
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