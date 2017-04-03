清明連假第3天 蘇花國5午後可能現車潮

我要評比

清明連假第3天，蘇花公路與國道5號交通在今天上午大致順暢。公路單位提醒，午後可能有許多用路人提早收假，民眾可利用即時交通資訊APP查詢最新路況，避開壅塞時段。

蘇花公路在清明連假前兩天，出現車流較多情況，一路回堵到宜蘭蘇澳市區。蘇澳市區的蘭陽隧道也出現塞車情況。

根據即時路況監視系統顯示，蘇花公路沿線車流在今天上午10時大致正常，國道5號南下與北上行車速度也大致順暢，時速都在70至90公里之間。

公路總局與高公局預估，今天下午起將會有北返車潮，宜蘭主要聯外道路可能塞車，請民眾多利用省道即時交通資訊APP，查詢最新路況資訊，或多利用替代路線，避開壅塞路段及時段。1060403

(中央社)