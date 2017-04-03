達叔玩笑喊復出 五月天首任鼓手道歉冠佑

五月天日前重回首登場的大安森林公園舉辦20周年演唱會，邀來元老級團員、第一任鼓手「達叔」錢佑達同歡。（圖／本報系資料照片）

樂團五月天日前重回首登場的大安森林公園舉辦20周年演唱會，活動並邀來元老級團員，也就是第一任鼓手「達叔」錢佑達同歡，不過就在達叔登台後，1日則在臉書開玩笑宣布取代現任鼓手冠佑，將「回歸」五月天，雖然是愚人節玩笑，不過仍引發熱議，對此，錢佑達也發文向冠佑致歉。

達叔在愚人節當天發文宣布：「決定四月份開始回歸五月天擔任鼓手，也就是以五月天正式團員的身份與大家見面」，對此，錢佑達昨（2日）表示粉絲專頁是愚人節惡搞性質，同時，也向冠佑致歉「其中『復出聲明』整整開了[五月天-冠佑]一天的玩笑，其中言辭戲謔部分，若有不當與觀感不佳，絕非惡意，再次致歉！」

錢佑達發文也提到冠佑「再次感謝冠佑寬宏大量包容力與開闊的幽默感」，強調只有冠佑才能擔任五月天的鼓手「不止打鼓無人取代，要能有這樣胸襟，也是後無來者。」並表示粉絲專頁將在24小時之內關閉。

(中時電子報)