老闆快看！ 專家：一天工時4小時效率最好

專家指出，一天工時4小時效率最好。 (達志影像/shutterstock提供)

還在認為加班越多、事情可以做越多嗎？工時過長，意味著壓力和疲憊程度也更高，也早有論點指出縮短工作時間能夠激勵員工更高效地工作。而日前就有專家出面呼籲，縮短工時為一天工作4小時，是最理想的狀態。

幾十年下來的研究都表明，工時長和生產率之間的關係其實非常薄弱。而矽谷諮詢師Alex Soojung-Kim Pang也指出，悠閒的休息時光，其實和工作時間同樣重要，適度休息並非在為創造力繳稅，而是在進行投資。藉由員工的幸福感、工作滿意度上升，來達到提升工作效率的目的。

其實歷史上不乏工作時間短、卻取得巨大成功的例子，如著名的生物學家達爾文，據傳每天只進行4個半小時的科研工作，剩餘時間則用來閱讀、散步、寫信、打盹。

也早有研究顯示，每週工作25小時的科學家和每週只工作5小時的科學家，其實效率一樣高，而值得探討的是，每週工作35小時的科學家，其工作效率居然是每週工作20小時科學家的一半，且每週工作60小時的科學家，效率則最低。

不過可想而知，想要一天工時4小時，在現實層面可能還需要勞、資、政策多方配合。

(中時電子報)