台日關係趨向升溫 挑戰多仍須謹慎以對

聚焦川習會系列報導台日斷交以來最高層級，日本現任總務副大臣赤間二郎日前訪問台灣，引起台日關係升溫的想像，對此，外交部門低調樂見，但面對接下來漁業談判、福島食品等議題，仍須謹慎以對。

日本防衛省智庫防衛研究所2月公布的兩岸關係分析報告，部分將台灣記載為中華民國；3月亞東關係協會改名為「台灣日本關係協會」，以回應日本的交流協會自今年起改名為「日本台灣交流協會」。

同時，現任日本總務副大臣赤間二郎3月24日訪台，創下台日斷交後最高層級；日本首相安倍晉三也在3月30日會見甫訪歸來的自民黨青年交流局長鈴木馨祐時稱，台灣是共享價值觀與利害的重要夥伴。

上述事件，被視為台日關係升溫的觀察指標。不過，對此涉日單位卻相當低調。亞東關係協會秘書長蔡明耀日前在外交部記者會上表示，赤間二郎是來主持日本觀光活動「多彩日本」開幕典禮，日本重視跟台灣經濟文化及人士交流，這也是促進雙方經貿交流的一環。

針對安倍「夥伴說」，蔡明耀表示，自民黨青年局自台日斷交以來就與中華民國聯繫密切，與台灣建立了長年的友情；安倍或日本政府都很重視台灣，把台灣當成重要的夥伴，「我們也是如此」。

對赤間的來訪，外交部公眾外交協調會副執行長李憲章說，赤間訪台，很大程度反映台日兩國關係深化的重要指標，赤間對台灣能有第一手最新的了解，包括雙方共同關切事項、台日如何強化彼此關係，希望在此基礎上繼續深化關係。

亞東關係協會會長邱義仁則說的更明白。他在「多彩日本」開幕式致詞時說，赤間到台灣訪問「這一趟走得不輕鬆也不容易」，台日都遇到很多困難，「但就是因為台日都面對同樣困難，更可以看出台日命運是多麼緊密的結合」。

政治大學國際研究中心研究員蔡增家認為，由於日本福島食品在台灣遭遇很大阻力，日本政府因此不斷對台灣釋出善意。從赤間來台到安倍對台灣的「夥伴說」，日本政府一反過往常態，主動釋出消息，就是表達對台日關係正向發展的期待。

但顧及國際情勢，日本在對台關係上也格外小心。蔡增家說，比如赤間來台，用的是推展觀光名義、安倍的「夥伴說」也沒有實質的相關措施，日方用巧妙的方法規避紅線，也使中國大陸的抗議力道減弱許多。

雖然目前台日關係看似有所升溫，不過，涉外人士表示，接下來要面對的台日海洋對話涉及沖之鳥礁漁權等爭議，再到福島食品解禁議題「都很硬」，台日未來發展，仍需運用更多智慧。1060403

(中央社)