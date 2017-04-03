國道車流增 國1部分北上車速低於40公里

我要評比

今天是清明節連續假期第3天，根據高速公路局路況資訊，上午10時，國道車流增加，國道1號北上內湖到東湖及汐止到五堵，車速都不到40公里。

今天全台天氣晴朗，國道有出遊加上掃墓車潮，國道上午沒有昨天壅塞，但上午10時車流量增加，國1北上內湖到東湖及汐止到五堵出現區域性壅塞。

另外，國道5號雖還未出現明顯塞車，但南下南港系統至石碇及北上頭城至坪林，車流量也變大，車速都只有50多公里。1060403

(中央社)