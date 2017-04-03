徐薇曝30年前舊照 校花級美貌凍齡都沒變

徐薇和兒子看起來像姐弟。(圖／翻攝自徐薇臉書)

徐薇30多年前舊照和現在根本沒什麼差別。(圖／翻攝自徐薇臉書)

補教名師徐薇跨足演藝圈擔任主持人，活潑不造作個性，深受觀眾喜愛，50歲的她凍齡有術，不僅外貌連身材都保養得宜，近日她PO出30年前舊照，校花級美貌令人驚艷不已。

徐薇30多年前自北一女畢業，近日她在臉書曝光當年穿制服美照，和現在做對比，寫下：「相隔30年，經歷了不少事。等待下一張30年後的照片，this is life」，只見她過了30年，依舊清純可人，皮膚吹彈可破，歲月似乎沒在她身上留下痕跡，令人驚艷不已。

網友大讚她根本沒變，只是從稚嫩變成熟，「老師真的不會老」，直呼她真的是「傳說中夢幻極品」。

(中時電子報)