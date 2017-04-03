日本老人婚活風 學者估5年吹到台灣
日本近幾年流行「老人婚活」，專門該提供單身老人婚姻介紹。台灣人口快速老化已步上日本後塵，學者預期，「老人婚活風」5年內一定吹到灣。
台灣人口快速老化，根據內政部3月公布的數據，台灣老化指數在今年2月首度破百，達100.18，老年人口首度超過幼年人口，高齡化社會來臨。
世新大學社會心理系主任詹昭能說，隨著離婚率提高，晚婚或不婚者增加，未來單身老人一定愈來愈多。
詹昭能1999年就在開設「愛情心理學」課程，年年選修的學生都爆滿，世新在2015年成立「愛情教研究中心」，邀請詹昭能擔任主任。
除了年輕人的愛情教育外，面對台灣加速老化，詹昭能也關注單身老人的愛情生活，他預期，近幾年日本流行的「老人婚活」，也就是專門為服務老年人的婚友活動，5年內一定吹到台灣來。
世新大學日文系主任潘心瑩在日本生活逾10年，她說，日本現在熟年離婚率高，很自然就出現專門為單身老人找對象的婚友社，日本社會對老年人再婚接受度很高，即使不結婚，也期待能有伴。
潘心瑩舉例，日本養老院就有多位爺爺同時追求一位奶奶的溫馨故事，很多日本人怕自己孤獨離世，並相信老來有伴是活下去的動力。
詹昭能說，現在很多人會覺得結不結婚不重要，一個人也可以過得很快樂，但自古至今，無論科技多進步，社會如何變遷，人是社會化動物，需要有伴的基本渴望不會改變，而這個伴並非泛指一般朋友，而是有親密關係的伴侶。
詹昭能說，戀愛不是年輕人的專利，不要以為年輕時錯過或失去感情、姻緣，老了就不可能發生，只要心中的愛苗被撩起，老人照樣可以享受談情說愛。
世新「愛情教育研究中心」主要透過活動教學，告訴學生感情經營有方法，幸福可以期待，詹昭能認為，，這套理論同樣適用教育老年人。1060403
(中央社)
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