NBA》格林大三元 柯瑞42分 勇士擊潰巫師11連勝
卓雷蒙格林11分、12籃板、13助攻，史提芬柯瑞飆進9顆三分球在內狂砍42分，克雷湯普生貢獻23分，勇士三巨頭聯手在主場以139比115擊潰巫師，笑取11連勝，巫師則吞下3連敗。
勇士自杜蘭特受傷後經過短暫不適與疼痛後，找回前兩季的合作模式，那就是浪花兄弟檔史提芬柯瑞與克雷湯普生在外線放冷箭，再由防守專家卓雷蒙格林在禁區內橫衝直撞，這種方式幫助勇士近期戰無不勝、攻無不克，例行賽剩下5場，對手分別是灰狼、太陽、鵜鶘、爵士與湖人，其中4戰在主場，也只有爵士是季後賽球隊，如無意外應可以16連勝，68勝14敗的戰績收尾。
勇士此役四節的得分都超過30分以上，半場打完領先10分，第三節進一步擴大至18分，最終以24分之差拿下主場6連勝。
勇士談笑用兵，除了三巨頭外，替補悍將李文斯頓17分、7籃板，麥基與威斯特兩位大個子各挹注10分，前最佳第六人伊戈達拉也進帳9分。
兩隊前次交手巫師在主場4分勝出，此役來到金州遭到狠狠羞辱，畢爾20分，沃爾15分、11助攻，波特與馬基夫莫里斯各13分，林書豪前隊友波達諾維奇砍進20分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。