NBA》格林大三元 柯瑞42分 勇士擊潰巫師11連勝

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卓雷蒙格林面對巫師繳出大三元成績單，加上史提芬柯瑞砍進42分、8助攻，勇士笑納11連勝。(美聯社資料照)

卓雷蒙格林11分、12籃板、13助攻，史提芬柯瑞飆進9顆三分球在內狂砍42分，克雷湯普生貢獻23分，勇士三巨頭聯手在主場以139比115擊潰巫師，笑取11連勝，巫師則吞下3連敗。

勇士自杜蘭特受傷後經過短暫不適與疼痛後，找回前兩季的合作模式，那就是浪花兄弟檔史提芬柯瑞與克雷湯普生在外線放冷箭，再由防守專家卓雷蒙格林在禁區內橫衝直撞，這種方式幫助勇士近期戰無不勝、攻無不克，例行賽剩下5場，對手分別是灰狼、太陽、鵜鶘、爵士與湖人，其中4戰在主場，也只有爵士是季後賽球隊，如無意外應可以16連勝，68勝14敗的戰績收尾。

勇士此役四節的得分都超過30分以上，半場打完領先10分，第三節進一步擴大至18分，最終以24分之差拿下主場6連勝。

勇士談笑用兵，除了三巨頭外，替補悍將李文斯頓17分、7籃板，麥基與威斯特兩位大個子各挹注10分，前最佳第六人伊戈達拉也進帳9分。

兩隊前次交手巫師在主場4分勝出，此役來到金州遭到狠狠羞辱，畢爾20分，沃爾15分、11助攻，波特與馬基夫莫里斯各13分，林書豪前隊友波達諾維奇砍進20分。

(中時電子報)