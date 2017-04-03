昔為陳偉殷最強後盾 他睽違554天返日職一軍

淺尾拓也相隔554天的一軍登板，主投0.2局無失分。(截自日本雅虎體育)

陳偉殷還效力中日龍時期，每每帶著領先退場後，比賽後段不時會看見淺尾拓也上陣，用飆破150公里的速球跟指叉球，守住一場場的勝利，然而2011年斬獲年度MVP的淺尾，近年因傷所苦，大多數時間都在二軍，歷經身體改造後，今年他總算重返一軍，並在2日投1局無失分，完成相隔554天的一軍首秀。

淺尾2009年自先發轉戰牛棚後大放異彩，2009到2011年連三年拿下超過30次中繼成功；2011年更狂投79場比賽，以7勝2敗、自責分率0.41、45中繼、10救援成績，奪得年度MVP的殊榮，是當時落合博滿開啟「中日龍王朝」的要角之一，尤其他的高顏值，更讓他投出成績後人氣飆漲。

然而過度操勞讓淺尾付出代價，2012年起傷痛不斷、打打停停，去年決定徹底改造身體肌群，整年消失在一軍。今年睽違兩年首度從一軍開季，淺尾昨8下面對強打洋將麥基(Casey McGehee)及長野久義，僅花5球就安全下莊，同時對長野時還飆出1次三振。

「能在一軍投球太開心了！」歷經漫長復健後重返一軍，即便征戰職棒第11年的淺尾，也不禁坦言，「能再上場後援，心裡真的很緊張！」如今不再擁有150公里火球的淺尾，重返一軍的首秀有好結果，讓他相當開心且滿足，並許下心願「希望能一直留在一軍！」

(中時電子報)