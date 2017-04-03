葉問在立院 許淑華辦公室主任愛打詠春
愛打詠春拳的國民黨立委許淑華辦公室主任蔡明志說，平日業務繁重，非常忙碌，練拳可以幫助他紓壓，順便達到運動健身的效果，不然整天坐在辦公室，身形會越來越難以接受。
國會助理平時處理選民服務，或埋頭寫法案。在立法院中興大樓中，有一位辦公室主任，會邊走邊打詠春拳，遇到熟人時，還會教授如何用詠春拳防身，他就是許淑華的辦公室主任蔡明志。
談起為何會去練詠春拳，蔡明志說，因為辦公室的業務繁忙，要寫法律提案、預算案、開協調會等，壓力不小，因此選擇練練詠春拳，紓壓與健身，結果越練卻越有興趣，空閒時，會很想與友人分享拳法，教教大家如何防身。
練詠春真的是越練越有趣，雖然只是入門，但是也是因為每週固定時間去練拳，身體越來越好，而這也可幫助他在工作時更能專注精神。他興奮的說，未來等練到更進階的拳法後，打算買一套木人樁，就可以像電影葉問那樣般練拳，感覺挺有趣的。
蔡明志表示，詠春拳的特色就是手部的柔軟度與關節的靈活度，若能充分配合，就能打出一套漂亮的拳法；除此之外，詠春吸引人的部分是可以與人套招對打，他也很喜歡與人練習對打，只要打個5分鐘下來，就會滿身大汗，感覺非常過癮。1060403
(中央社)
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