百公里追緝 台東寶石搶匪落網

我要評比

日前台東成功鎮數百萬寶石遭搶案，警方經過百公里追緝，逮捕伍姓嫌犯到案，部分寶石已銷贓。

3月31日台東縣成功鎮知名的寶石店，遭歹徒佯稱購買寶石，趁老闆不備，持展示石塊砸暈老闆，搶走展示櫃內一批寶石逃逸，老闆評估寶石價值約新台幣900萬元。

台東縣警察局成功分局調閱沿途監視畫面，遠達花蓮境內，最後縮小鎖定設籍南投埔里鎮伍姓男子。昨天凌晨將伍嫌拘提到案。

伍姓男子坦承犯行，不過，身上剩下的寶石僅剩下約1/10，寶石店老闆看了直搖頭。1060403

(中央社)