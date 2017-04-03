楊潔篪提勒森通電 稱川習會是頭等大事

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中國大陸國務委員楊潔篪2日與美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）通電話，確保川習會這個「當前兩國關係中頭等大事」順利進行。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平即將於6日和7日在美國佛羅里達州的俱樂部會面。這是川普上台後，兩國元首的首次會晤。

新華社報導，主管外交事務的楊潔篪2日應約與提勒森通話，表示川習會是當前兩國關係中的頭等大事。

楊潔篪說，這次會面對新時期中美關係發展、對促進亞太地區乃至世界和平穩定繁榮有重要意義，「希望雙方相向而行，共同努力，確保兩國元首會晤圓滿成功」。

提勒森則表示，川習會對美中關係未來發展十分重要，會做好各項準備工作。

川習會即將登場，國安高層研判，朝鮮半島、匯率等將會是主要議題；而台美之間聯繫密切，美方除了會說明政策安排，美國參議員和智庫人士也呼籲要遵守台灣關係法和六項保證。

外交部已就此成立內部小組，並展開跨部會聯繫，美方也承諾會在「川習會」前後，分別向台灣說明。1060403

(中央社)