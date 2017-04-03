翻山越嶺 原鄉校輔車程6小時
台灣原鄉部落常有父母到城市工作，小孩子留在原鄉，衍生情緒表現偏差等問題，桃園市一群校輔老師每次上下山花了6小時，最大成就則是「翻山越嶺，找尋需要幫助的孩童」。
桃園市13個行政區內，以復興區幅員遼闊，且學校規模小、教師流動大，加上原鄉人口外流，家庭支持不穩定等因素，以致於當地輔導資源不足。復興區目前共有12所國中小學校，依桃園市學生輔導諮商中心歷年個案樣態分析，在轉介的個案中，約有6成是家庭遭遇風險或失功等議題，其次是情緒困擾。
輔諮中心的老師們從民國102年起，除了提供學生個別諮商、團體及班級輔導等直接服務外，也舉辦營隊活動，增進校際學生間的交流及教師與專輔人員間的連結。今年輔諮中心將服務觸角延伸至後山4所學校。
住在復興區後山的「阿浩」從小學低年級起，就經常情緒暴衝、言語恐嚇及打架滋事，被轉介輔諮中心；由於父母經常爆發衝突，加上家庭經濟拮据、資源不足，讓阿浩情緒相當不穩定。
經果老師細心輔導後，並且每週接送阿浩到前山進行諮商，協助阿浩在宣洩情緒外，培養出自我負責的態度；如今的阿浩情緒穩定高，也少掉與同學間的衝突率，同時能感受到父母及老師對自己的關愛。
桃園市政府教育局學輔校安科科長鄭淑玲談到，驅動每位愛心的老師翻山越嶺的動力，就是看到原鄉小朋友的改變，這是一份勞心耗能的良心工作。
專輔人員從輔諮中心到後山來回需6個多小時的車程，加上事前資料的彙整、評估及討論，及實際服務所需的時間，過程中發揮服務的熱忱及對專業的堅持，也希望獲得更多的迴響，共創「原鄉學童的輔導綠洲」。1060403
(中央社)
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