馬祖藍眼淚夢幻美景 進入好發大量期

我要評比

每年4月到9月是馬祖「藍眼淚」好發大量期；為此，連江縣長劉增應近日到台北，宣傳馬祖系列活動，台北市長官邸藝文沙龍即日起至15日也有藍眼淚油畫特展，讓民眾「先睹為快」。

「藍眼淚」是什麼？國立台灣海洋大學研究團隊指出，透過單離培養的技術研究發現，馬祖「藍眼淚」中的發光生物之一是「夜光蟲」。

國立台灣海洋大學環境生物與漁業科學學系教授蔣國平說，馬祖「藍眼淚」雖是自然現象，但「淚況」難以掌握，通常「淚況」最佳的時期，大概都發生在植物性浮游生物快速成長藻華期間，特別在藻華結束時，夜光蟲數量達到最高值，濃度每升海水超過300隻。

劉增應介紹，Yahoo(雅虎)旅遊精選出全球十大小島之一，馬祖排名第5，擁有多元豐富生態，馬祖藍眼淚夢幻美景也是CNN評選世界15大奇景之一，而「藍眼淚」全年都有，但在4月到9月間屬於好發大量期。

劉增應說，馬祖除了有藍眼淚之外，4月至10月可到大坵島賞鹿、5月至8月有仲夏音樂饗宴、10月馬祖秋慶，11月則會舉辦國際馬拉松等活動，未來馬祖南北竿將設置教育展示館，讓民眾全年都可以欣賞到「藍眼淚」。1060403

(中央社)