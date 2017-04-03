港賣淫集團採會員制 5年收益8000萬

我要評比

香港警方近日偵破一個賣淫集團，這個集團採用會員制並分等級，過去5年收益達港幣2000萬元（約新台幣8000萬元）

頭條日報今天報導，這個賣淫集團組織嚴密，在網上以「援交」為名，讓人申請加入成為會員，並「助養」女會員，實際上是進行性交易。

報導表示，這些會員分三個等級，等級最低的是較窮的人，不用繳交入會費；第二等級為較富有者，一年入會費400元；最高等級為富有者，年繳費1200元。

等級最低會員只能在網站留言，最高等級會員則可以與高級女會員定期約會及獲得性服務。

據報導，這個網站過去招收了10萬名會員，男女各占一半。

警方過去派臥底探員加入這個名為「香港少女論壇」的網站，蒐證多個月後，前天展開行動，拘捕了網站的主腦、骨幹成員、嫖客及「援交」女郎等23人。1060403

(中央社)