店鋪宅採X形配筋牆 抗震力增1.7倍
為因應強震來臨，一樓店鋪住宅容易發生倒塌，內政部建築研究所研發出「X形對角配筋牆」的配置法，抗震力是傳統配筋牆的1.7倍，能消散地震能量，建研所已申請專利。
建研所指出，一樓店鋪住宅因牆體太少，耐震力不夠，碰到強震，容易「2樓直接變1樓」，造成建築倒塌與人員傷亡。
為解決此問題，建研所研發出對角配筋牆的配置方法，在一樓的最底端牆壁內（開口牆），以新型鋼筋續接器連接配置交錯的X形對角鋼筋，另於兩側配置特殊圍束鋼筋，提供比傳統鋼筋配置更有效的傳力路徑，大幅增進1樓開口牆的抗震力。
建研所實測，使用對角鋼筋的創新配筋牆，在模擬地震力作用下，其破壞遠較傳統配筋牆輕微。X形配筋牆所能抵抗的地震力是傳統配筋牆的1.7倍；在所能消散的地震能量部分，也達到傳統配筋牆的4.1倍。
建研所去年取得「應用於直立柱與開口牆段的鋼筋配置」發明專利，目前已透過研討推廣活動向相關專業技師或建築師推廣，後續將積極尋求應用試辦案例，進行整體效益評估後，再推動研發成果的技術移轉。
官員指出，若以1棟4樓的沿街店鋪住宅為例，於1樓屋後開口外牆採用創新對角配筋，新建房屋的工料成本僅約新台幣7000元，若是舊屋要改建補強，花費可能不只。
建研所提醒民眾，屋後外牆門與窗開口應儘量集中，以儘量保留較大的完整牆面，提升耐震強度；1樓以沿街方向設置梯間，也能有效提升住宅耐震能力。此外，住宅的內、外牆體，都可能是抵抗地震力的重要構件，切勿任意移除，以確保居住安全。1060403
(中央社)
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