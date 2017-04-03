多元認養 台南波麗士警衛犬成軍

台南市警局第三分局認養流浪犬，「波麗士警衛犬」日前成軍，編制5隻，分派在5個派出所，未來還會擴編。（台南市警局第三分局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 106年4月3日

台南市警局第三分局認養流浪犬，「波麗士警衛犬」日前成軍，編制5隻，分派在5個派出所，未來還會擴編。（台南市警局第三分局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 106年4月3日

「咦，怎麼有1隻狗兒在派出所站崗？」不要懷疑，這是台南市警局第三分局新成軍的「波麗士警衛犬」，成員全是流浪犬，編制5隻，分派在5個派出所，未來還會擴編。

市警局第三分局的「波麗士警衛犬」構想，主要是響應流浪動物多元認養，從台南市動物之家認養流浪犬，事前施以短暫訓練，再分派到轄區的派出所。

三分局「波麗士警衛犬」初步編制有5隻，其中4隻是黑色流浪犬，全是土狗，另1隻是殘障的柴犬，分別被派駐在顯宮、安佃、長安、和順及安南等5個派出所，每條狗兒都配上警察袖招掛飾，正式成為警察團隊的一份子。

警方表示，4隻黑色土狗分別是「大B」、「黑黑」、「二筒」、「短尾」，全來自台南市動物之家，只有柴犬「大安」是從善化分局安定派出所帶過來的。

原來，「大安」是安南派出所長曾婉甄在善化分局安定派出所時收養的，曾婉甄因職務調動，未來得及安置「大安」，這次利用「波麗士警衛犬」成軍之便，把「大安」帶到安南派出所。

另外，「大B」被分派到顯宮派出所、「黑黑」是安佃派出所、「二筒」是長安派出所、「短尾」是和順派出所。

愛狗人士也樂見警方收養流浪犬作為警備犬，為派出所看守大門，也希望類似的動保作為持續下去，不要淪為口號。1060403

(中央社)