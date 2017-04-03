美媒：季辛吉牽線川普女婿 促成川習會

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「華盛頓郵報」今天報導，美國前國安顧問季辛吉為北京高層與川普的女婿庫許納牽線，庫許納與中國大陸駐美大使崔天凱密切聯繫，促成川習會。

川習會本週將登場，華郵（Washington Post）報導，美國總統川普（Donald Trump）的女婿暨白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）於川普勝選後，早在中國政策擬定前，即透過季辛吉（Henry Kissinger）牽線，與中方官員多次會晤，設定議題，促成6至7日的會談。

白宮官員與川普團隊人士指出，庫許納計畫擴大改善美中關係，這與白宮高階官員希望川普履行競選承諾，對北京採強硬立場的觀點相左。

2016年11月中，季辛吉、庫許納和當時被任命為白宮國安顧問的佛林（Michael Flynn）及川普本人，在紐約川普大樓會面，川普要求季辛吉前往北京，向中國大陸國家主席習近平傳話，強調美中合作議題都會擺在檯面上。

季辛吉在12月2日與習近平見面，帶回中方想要盡快舉行高峰會的訊息。

同一日，川普接聽總統蔡英文的電話，中方雖強烈反彈，但兩造仍經由「庫許納管道」持續互動。

季辛吉12月6日與庫許納和其他川普幕僚再度會面，季辛吉鼓勵幕僚們與中國國務委員楊潔篪見面。12月9和10日，楊潔篪與崔天凱兩度前往川普大樓，在庫許納的辦公室與多名川普團隊人員見面。

楊潔篪在會面中列出多項議題，包括川普政府應接受新型大國關係，避免衝突，聚焦合作；也希望川普為「一帶一路」背書，不要介入中方的核心利益，包括台灣、西藏與中國的內部事務。中方為此提出包括協助川普創造工作機會的投資建議。

庫許納與崔天凱此後維持密切聯繫，中方高層自此高度仰賴「庫許納管道」，崔天凱與庫許納攜手策畫川習會。

期間庫許納分別與中國安邦集團高層會面，尋求陸資為家族的紐約地產投資解套。庫許納進入白宮，投資案被媒體揭露，如今因涉及利益衝突喊停。

在白宮，庫許納主導改善川普政府與中國的關係，引起關切。

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席寇恩（Gary Cohn）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及庫許納形成「紐約幫」，和策士巴農（Stephen Bannon）、白宮國家貿易委員會主席納瓦諾（Peter Navarro）、政策顧問米勒（Stephen Miller）及商務部長羅斯（Wilbur Ross）等強硬派角力。

華郵報導，庫許納主導川普政府的中國政策，看來起了作用。庫許納與其他幕僚說服川普，與習近平通電時回到一中，國務卿提勒森（Rex Tillerson）3月訪問北京，與中國外長王毅會面時，使用中方用語。

國際觀察家認為，川習會上，川普必然會對某些特定議題使用強硬字眼。在北韓與南海問題上，也會反應共和黨傳統的鷹派立場。經貿問題將堅守美國優先的國家主義方向。1060403

(中央社)