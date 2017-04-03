學佛體悟放下 水電師傅揪全家捐大體
20年前接觸佛法，讓水電師傅蔡武郎看淡生死、體悟放下，直到7年前因心肌梗塞出入醫院，讓他下定決心簽下同意書，更帶全家6口一起「預約」要當大體老師。
蔡武郎受訪時表示，年輕時他是一名水電師傅，當時個性執著，直到20年前開始接觸佛法，天天聽佛學講座，不僅讓他更加認識自己，也體悟到什麼叫做自然，比以往更看淡生死，學會放下、不計較，人生也豁然開朗。
之所以認識到「大體老師」，蔡武郎說，有次在電視上看到大體老師的捐贈過程，體認到人只是自然運作的一個環節，身體雖是父母賦予的，但「我們只有使用權、沒有所有權。」
既然如此，何不把身體捐出去讓醫師研究，造福下一代的人？這想法在他的心裡生根，直到7年前他因吸菸引發心肌梗塞兩度出入醫院，看到醫護人員的辛苦，加深他捐大體的決心。
出院後，蔡武郎主動拿了大體捐贈同意書，毅然簽下，更帶太太和4名兒女，一家6口全簽了，他笑說，反正土葬也是給蟲吃掉，火葬更是燒得什麼都不剩，「捐出去還比較有意義」，認為「結束也是另一個開始」，後來女婿、親家受感動跟著簽下同意書。
早已將生死看淡的蔡武郎，從年輕時就愛聽歌、跳舞，因此他也錄製一卷喜愛的音樂，叮囑子女在他過世後別播孝女白琴，一定要播他喜歡的音樂，他還開玩笑說，說不定在棺材裡聽到喜歡的音樂，還能迴光返照跟大家揮個手說再見。1060403
(中央社)
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