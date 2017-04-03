掃墓雜草引火 高市警急救火33件

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清明連續假日，民眾忙著掃墓清除墓園雜草，有不少引火不慎造成火警的案件，高雄市消防局今天說，統計3天來已有33件，其中趕赴墓園打火11件，雜草滅火22件。

消防局表示，在墓園周邊都有派員宣導及消防車待命，但是仍傳出多起火警，所以就近出動人員及車輛救火。

統計顯示，墓園起火共11件，其中有公墓及私人墓園，至餘其它22件雜草滅火案雖未必是墓園起火，但是消防單位研判可能是焚燒金紙等飛揚造成的火警。

消防單位呼籲民眾，在掃墓離開墓園前，請務必確認已經撲滅餘燼。1060403

(中央社)