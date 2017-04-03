習川會談關稅 川普：下次再說

中美領導人會見「習川會」即將於本月6日登場，英國《金融時報》刊出美國總統川普專訪。對於「習川會」聚焦議題，川普表示，「沒錯，我們會談北韓」；至於中美關稅，他說「還不想談關稅，也許下次會晤再說」。

川普表示，他將在「習川會」上聚焦北韓，但警告除非北京合作加強對平壤施壓，否則美國將採取片面行動消滅北韓的核武威脅。

由於這是川普與大陸國家主席習近平首次會晤，川普在專訪表示，「我很推崇習近平，我很尊敬中國，如果我們達成某種非常戲劇性，對兩國都好的事，我一點也不會意外，而且我希望達成這樣的事」。

(旺報)