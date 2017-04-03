4月3日中視午間新聞搶先看 為女爭風吃醋 西門捷運站前燃信號彈虛驚
今天4月3日的中視午間新聞搶先看：
《為女爭風吃醋 西門捷運站前燃信號彈虛驚》
台北市捷運西門站昨晚突然有人點燃信號彈，造成猛烈火光，還有網友誤認獨派團體要放火燒捷運站,不過經過調查,發現是2名年輕男子為了女生爭風吃醋相約鬥毆,警方已將鬧事雙方都帶回警局。
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《大貨車翻覆壓扁轎車! 兩傷者命大脫困》
國道1號中山高北上路段41公里處，今天凌晨發生嚴重車禍，1輛大型連結貨車翻覆，直接將一輛轎車壓扁，造成轎車內2名女子受困，幸好有目擊民眾破窗，及時將車上兩人救出脫困
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《今估將現出遊.北返車潮 北上南下都會塞》
清明節4天連續假期，今天進入第三天，高公局預估，今天北上車潮將在下午湧現。包括：國道1號湖口到新竹、國3土城到大溪，及連接浦鹽系統、南投風景區道路都會特別壅塞，國道5號更將出現連假中最大量的北返車潮
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播方彥迪播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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