NBA》流感加手腕傷 鐵人哈登決定休兵缺陣
自從2015年3月4日與老鷹之戰後，「大鬍子」兩年多來不論是否有傷，或是身體不適他總是堅持上陣，至今連續出賽180場，但本季左手腕有傷始終未能痊癒，加上3日清晨因為流感，導致這位鐵人最終決定休兵一場，將勝負交給小老弟們。
聯盟先前因為許多球隊的「輪休」做法引來爭議，總裁席爾佛甚至發信給30支球隊老闆要求「節制」，而哈登更是揚言全勤比拿到例行賽MVP還重要。
然而現實是殘酷的，再怎樣強壯的身體也難逃傷病來磨，這是哈登兩年多來第一次壁上觀，而阿里查也因為家人病逝回家奔喪缺陣，兩大主將同場告假。
火箭總教練丹托尼不排除最後幾場例行賽讓主力球員輪流休息，「漫長的球季總是有不確定因素存在，對我而言，只要球員受傷就必須讓他休息，反之如果他是健康的就要出賽，畢竟球迷是買票進場看球的，我們就要拿出最好的狀態比賽。」
(中時電子報)
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