劉嘉玲心情好喊「粉紅」 巨大鴿子蛋超搶鏡

劉嘉玲秀出巨大鴿子蛋，閃亮鑽戒相當搶鏡。（圖／取材自劉嘉玲微博）

劉嘉玲日前因與電眼美女關之琳前夫陳泰銘爬山，導致姊妹倆鬧翻，還曾現身同場活動但卻后不見后，不過關之琳近期再被問及此事，她坦言兩人已一起喝酒，雙姝算是放下心結。與閨蜜關係和好後，劉嘉玲昨（2日）出席藝術展看起來更神采奕奕，更秀出巨大鴿子蛋，閃亮鑽戒相當搶鏡。

劉嘉玲2日出席展覽，在微博開心直呼：「愉快的粉紅星期天」，看起來心情很不錯，劉嘉玲舉手投足更是不減女神風韻，其中手指上的「鴿子蛋」戒指更是當搶鏡，閃亮亮貴氣十足。

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(中時電子報)