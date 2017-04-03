趙天麟主持廣播 狂收信只因台語太破

民主進步黨籍立法委員趙天麟表示，22歲時曾在綠色和平電台當過節目主持人，卻因為台語太破，收到如雪片般的抗議信件；但節目移到深夜時段後意外爆紅，首次體會走紅的感覺。

趙天麟說，畢業自世新大學口語傳播系，傳播本來就是自己的專長，1995年時就到綠色和平電台當主持人，但和5位搭檔台語都很破，起初節目在白天時段，當信件如雪片般飛來時，一開始以為是讚美，後來才發現都是聽眾在抱怨「台語那麼破」，要求把節目換掉。

他說，但前行政院長謝長廷堅持要給年輕人機會，才把節目移到對長輩來說最冷門的時段，在星期天凌晨12時至3時，當時主持風格有點類似電視節目「大學生了沒」，就像朋友亂哈拉，也會接call in，節目突然竄紅，甚至辦過聽友會，「電台被塞到爆滿，人生第一次體會到走紅的感覺」。

趙天麟說，2000年離開高雄市新聞處後，是他在媒體界的巔峰，曾在新台灣週刊當特約記者，主跑高雄新聞，也在TVBS週刊寫專欄，另外也有在電台主持節目，最後被延攬到台灣新聞報擔任採訪主任，除了自己要採訪、寫特稿之外，還得看所有記者稿子，所有媒體工作都要接觸。

他表示，台灣新聞報過去是省營的報紙，當時立場比較偏藍，民營化後從社長、主筆到採訪主任都比較偏綠，在主辦高雄燈會出現很大適應期，以前記者、編輯台政策都唱衰這個活動，後來角度都盡量希望呈現燈會好的一面，「那段期間有點手腳不協調，花一些時間去調適」。

趙天麟說，自己曾任競選文宣負責人、高雄市政府新聞處秘書，服務媒體並擔任發言工作，後來直接轉職媒體，最後自己變成是新聞主角，也曾被學校邀請回去兼課，「產官學研繞了一圈，對學傳播的我來講，是非常難得的經驗」。1060403

(中央社)