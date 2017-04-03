光學同調斷層掃描 心血管評估利器

成大醫院表示，心血管疾病評估，光學同調斷層掃描影像解析度較一般傳統血管內超音波清晰10倍，更有助於介入治療。

1名73歲老翁因急性胸痛送急診，心電圖呈現急性心肌梗塞，接受緊急心導管檢查和血管支架置放術；在這個過程中，老翁接受光學同調斷層掃描，以確認血管大小，及支架置放後和血管的密合狀況，不僅將阻塞的心血管打通，且將血管和支架修整到最佳狀態。

成大醫院心臟內科醫師陳柏偉指出，心血管疾病的治療，須做好血管狀況的詳細評估，也希望避免血管支架內再次狹窄的風險。主要評估檢查中，冠狀動脈造影是最常見且最重要的檢查。

心血管疾病的評估，主要是使用血管內超音波及較新的光學同調斷層掃描；其中，光學同調斷層的掃描方式和超音波類似，但影像解析度較一般傳統血管內超音波清晰10倍，對血管分層和斑塊的內含物，也有如病理組織切片般詳細的資訊，可獲得血管壁剝離、血栓、斑塊穩定度等更清楚的影像和資訊。

陳柏偉表示，在特定族群中，如能在氣球擴張或支架置放前審慎評估血管狀態，支架內狹窄、支架血栓及併發症等潛在的風險，就可得到更好的預防準備。

血管支架是否完全擴張及貼近血管壁，和是否再復發息息相關，光學同調斷層影像解析度較血管內超音波清晰，就可提供更好的判斷依據和參考。

陳柏偉說，在心導管侵入性檢查中，光學同調斷層影像是醫師手上新穎的檢查利器，更有利於治療。1060403

(中央社)