日媒：安排習安峰會 日陸官員東京磋商
日本「共同社」報導，中國大陸與日本政府本週將在東京舉行副外長級會議，以安排中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三在7月舉行高峰會。
報導說，多位外交人士2日表示，日本與中國政府正針對本週在東京舉行的副外長級會議進行磋商。主要是希望7月在德國召開20國集團（G20）高峰會期間，安排安倍與習近平舉行雙邊高峰會談。
日本政府為了阻止構成「新階段威脅」的北韓核武及彈道飛彈的開發，思考與中國大陸合作。
被視為下一任駐日大使可能人選的中國外交部長助理孔鉉佑本週可能訪問東京，與日本外務審議官秋葉剛男會談。
今年秋天，日本與中國大陸將迎接建交45週年，安倍有意與習近平在日本或中國大陸舉行高峰會，營造改善關係的印象。
報導說，孔鉉佑訪日磋商，將在去年11月安倍與習近平在南美秘魯舉行高峰會上都同意改善關係的基礎上，協商如何推動中日關係，為G20高峰會期間舉行中日雙邊高峰會鋪路。1060403
(中央社)
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