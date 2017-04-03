漢和：大陸已出口最新型地對地飛彈

我要評比

據報導，中國大陸公司已向多個國家出口最新型M20地對地飛彈，以及高性能火箭炮和彩虹系列無人機。

加拿大「漢和防務評論」今天向中央社提供的報導指出，中國航天科技集團公司旗下的航天長征國際貿易公司在國際軍事裝備市場小範圍發送了最新「2017年版裝備出口手冊」。

報導指出，手冊首次公開註明那些武器已經出口，那些無人機裝備了大陸陸軍或者海空軍。

漢和月刊總編輯平可夫說：「這是前所未有的做法，有助於該公司在國際上的裝備推銷活動。其他的中國軍貿公司從不正式公開裝備出口情況。」

據報導，手冊提到，最新型的M20地對地飛彈已經出口多個友好國家。

平可夫說，這是相當高級的地對地飛彈，不是一般的開發中國家可以購買。

此外，從手冊發布的訊息看，該公司大部分的高性能火箭炮、彩虹系列無人機都已經出口。

手冊說明，M20飛彈可以採用俄羅斯GLONASS或者大陸北斗二號衛星導航系統實施中段誘導，具備S型彈道機動，打擊精度達到30公尺，可以對地下目標進行攻頂打擊，最大射程280公里。

報導指出，由此看來，北斗二號開始被大陸的彈道飛彈運用，打擊精度將會大大提高。

平可夫評論說，類似的飛彈是俄羅斯生產的Eskander E型彈道飛彈，這種飛彈目前出口到一個海外國家和一個獨立國協的國家。

他說，相對比較，M20出口業績可能不輸給Eskander E。1060403

(中央社)