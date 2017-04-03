德國青年新竹開快閃店　推廣威士忌正確聞香

格蘭凱恩水晶杯，適合品味威士忌香氣。（新竹豐邑喜來登飯店提供）

德國青年來新竹開快閃店。（新竹豐邑喜來登飯店提供）

用明朝的劍斬清朝的官，荒唐！用德國水晶杯喝蘇格蘭威士忌，對味！事實上，愈來愈多威士忌專家開始教育大眾：「威士忌真的不是用喝的，而是用聞的！」品質精妙的威士忌會富含花果香氣與多種獨特芬芳，放在杯中輕輕的聞，含一點入喉細細的品，會讓人宛如沉浸於春天森林中，處處驚喜。不過，對的酒，要有對的杯子聞！

早年台灣人喝功夫茶，會分成茶杯與聞香杯，聞香杯構造通常下緣廣、杯口窄、中間有腰身，宛如女孩的曼妙身材，其作用就是讓茶體與空氣接觸激發香氣，並透過小小杯口緩緩釋放。威士忌的聞香杯原理也一樣，可以凝聚更多香氣，加上杯腳矮短不容易打翻，拿取時也方便。

為了推廣更棒的杯子與威士忌聞香，也為了圓自己開個「英式老酒館」夢想，出生於盧森堡的德國青年Philipp Wieland與新竹豐邑喜來登大飯店合作，即日起至4月14日在飯店一樓開設快閃店，讓消費者體驗如何用德國製造的無鉛水晶杯品飲蘇格蘭威士忌，活動期間並提供水晶酒杯「玻璃噴砂」客製化服務。

Philipp來台已經4年，中文相當流利，由於大學時代在濕冷的英國北部念書，常與當地人窩在暖暖酒吧聊天、唱歌，因此產生開個「英式老酒館」夢。「高地老酒館」快閃店營業時間為平日下午4點至晚上9點、假日下午2點至晚上9點。現場提供格蘭凱恩水晶杯裝威士忌，每杯售價120元起，主要搭配數款格蘭父子及保樂力加旗下的蘇格蘭威士忌，另外也有台灣噶瑪蘭威士忌要推薦給飯店內的外籍旅客。

現場也銷售經過蘇格蘭威士忌協會（Scotch Whisky Association）認證的「格蘭凱恩水晶杯 The Glencairn Glass 」，每支450元起，活動期間提供客製化的玻璃噴砂服務，加價150元即可在水晶杯添加姓名，方便送禮或自用。

(中時)