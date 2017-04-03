斧頭、手銬！飛機上竟有這些物品

我要評比

飛機上存放不少應付緊急狀況的物品，在大多數時候乘客不會看到。(圖/shutterstock)

身為乘客，對飛機上的結構、運作模式認識有限，事實上，除了提供給乘客的物品，飛機上存放不少應付緊急狀況的東西，有些著實令人意想不到。旅遊搜尋網站Skyscanner整理出飛機上鮮少乘客知道的7大物品，一起來看看吧！

1.手銬

若有乘客醉酒、鬧事、騷擾空姐，機場可行使逮捕權，若其行為失控，空服人員可用塑膠手銬限制行動。

2.自動體外心臟去顫器

2015年一名英國女生在航程中心臟停止去世，有驗屍官便呼籲所有商用飛機要配備自動體外心臟去顫器。

3.空服人員休息室

機長室後方會設置空服人員專用休息室，供飛長途航班的空服人員休息。某些大型飛機還會建置機長休息室、專用廁所。

4.斧頭

斧頭在飛機上的用途廣大，發生火警時，可使用斧頭撬開面板逃生，有醉酒乘客不小心反鎖在廁所時，也可用斧頭把門撬開。

5.機艙攝影機

美國航空公司JetBlue在911劫機後，在機艙內裝上攝影機，監控異常行為。

6.便衣空中特警

空中特警外型與一般乘客無異，是為了阻止機上恐怖襲擊的探員。

7.滅火器

發生意外火勢，滅火器在飛機上是個非常重要的工具。

(中時電子報)