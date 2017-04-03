跳車城溪拒檢 中年男未尋獲疑自行上岸
跳溪逃逸又一樁！昨晚墾丁音樂節第2天，屏東車城ㄧ名中年男子，見員警盤查，竟心虛徒步直奔20公尺，後來乾脆跳入車城溪逃跑，消防人員昨搜尋1小時未果，研判人已平安離去。
昨晚車城所警員巡邏時，在二重溪往車城方向，發現一名中年男子坐在機車上，一臉恍惚，警方隨即查車牌，發現是違規車牌，因此下車查問。
不料男子一見到員警立即拔腿就跑，車城派出所所長陳鴻昇表示，男子跑約20公尺後疑體力不支，乾脆跳入一躍跳進離橋3公尺高的車城溪，讓警方傻眼。
員警擔心男子因此溺水，便通報消防隊進行搜救，一小時後仍未找到人，研判男子已平安返家。
(中時)
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