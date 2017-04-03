北京找對了人 川普女婿主導中國政策

美國媒體在川習會前接連報導，川普的女婿庫許納主導川普政府的中國政策，中方顯然找對了人，做足工夫。不過這樣的美中互動，欠缺專業幕僚，讓華府外交界憂心。

「紐約時報」（NYT）2日報導，中國大陸駐美大使崔天凱和川普的女婿、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）密切互動，為川習會奔走。崔天凱甚至草擬川習會後聯合聲明交給庫許納。這份聲明在美國國務院內流傳。

川普意向難測，推文和聲明都無法預料，北京為此苦惱不已。紐時指出，無論如何，中方找對了人。

「華盛頓郵報」（Washington Post）2日報導，前國安顧問季辛吉（Henry Kissinger）是北京和庫許納的牽線人，也是川普勝選後對北京的傳話人。

華郵認為，如果川普在川習會中為中方的新型大國關係與區域擴張背書，並刻意忽略對內的高壓手段，這不僅將重寫美中關係，庫許納也將是美中關係最有影響力的人物。

93歲的季辛吉和36歲的庫許納都是猶太裔，季辛吉主導1970年代美中關係正常化，至今仍是中方在美國極為倚重的智囊。36歲的庫許納娶了川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump），對政治有興趣，曾經營媒體，沒有外交與公職經驗。

北京顯然持續在庫許納身上下工夫。伊凡卡帶著女兒參加中國駐美使館新春慶祝會，大陸安邦集團巨額投資庫許納家族被套牢的紐約地產，但被揭露後喊停。

隨著庫許納在白宮以及對川普的影響力漸增，主掌外交的國務院形同邊緣化，庫許納與崔天凱攜手策畫川習會，如此單邊的美中互動模式，讓華府外交界憂心。

許多美國前外交官員認為，川習會前中方準備充分，老神在在，白宮仍在為對中國路線鬥爭，重要技術官職長期懸缺。年輕的庫許納面對中國外交老將，是否有全面判斷能力？

庫許納是否親中，白宮官員認為也未必如此。華郵引述官員的說法，庫許納也認為對中國什麼都可以協商，他是做房地產出身的，認為任何事都會有雙贏結局。庫許納對政治也極為熟悉，這些事都會影響岳父川普的政治觀點。1060403

(中央社)