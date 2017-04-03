李明哲案 台聯促政府訂中國人權法

前民進黨黨工李明哲在中國被拘留，台聯今天說，這次事件凸顯中國人權狀況惡劣，呼籲政府應訂定「中國人權法」，專責控管中國人權問題帶給台灣的風險危害。

台灣團結聯盟今天透過新聞稿，痛批中國野蠻，要求中國政府立即釋放李明哲。

台聯指出，過去中國國民黨執政時期，刻意掩蓋中國的各項危險因子，加上近年中國政府的文宣美化策略，致使中國的人權侵害問題未能被民眾充分察覺，很可能會缺乏應有的戒心，如此將更使得台灣暴露在風險之中。

台聯說，制定「中國人權法」有其必要性，政府有責任將中國人權現況向民眾公布，並拒絕中國人權惡棍入境台灣，以保障台灣人民安全。

台聯建議，該法主要應有四個部分，一、定期對中國人權狀況提出調查報告，讓國人能掌握中國人權隱憂與風險程度；二、國人遭受中國人權迫害，政府的相關應變、處置機制；三、禁止中國人權惡棍入境或驅離台灣之規範；四、聲援、救助及保護中國政治被迫害者。

台聯黨主席劉一德表示，台聯一向主張台灣應避免與中國打交道，因中國是一個對台灣具有高度敵意的威權國家，任何的交流往來，無異是「與虎謀皮」。

他說，這次李明哲的遭遇，完全凸顯出中國的人權狀況惡劣。根據主計處資料，目前民眾在中國工作的人數有40多萬人，每年赴中國旅遊更高達360萬人次以上，這些民眾都暴露在高度的「人權風險」之中，其潛在的危害程度不容大意。1060403

(中央社)