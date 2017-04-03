挖到嬰兒小手 哥倫比亞土石流災民心痛

哥倫比亞嚴重土石流淹沒多處社區，搜救人員今天繼續搜尋上百名失蹤者下落。1名倖存者回想在土石堆中挖掘，尋找姪女下落時驚見嬰兒的小手，心痛不已。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，3月31日徹夜暴雨造成普圖馬約省（Putumayo）莫科阿（（Mocoa）附近的3條河流河水暴漲，造成嚴重土石流災情。

偏遠地區通報的確切死亡人數不一。哥倫比亞軍方表示，目前死亡人數至少254人，約400多人受傷。紅十字會則通報234死，158人失蹤。聯邦官員表示，1名警員也不幸罹難。

哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）宣布進入緊急狀態。桑托斯公布210死，但告訴現場記者罹難人數可能繼續攀升。

桑托斯說，罹難者中有43人是兒童，還有22人送醫治療。他還說，幾名孩童已經和父母團圓，還有不少兒童在安置中心。

路透社報導，1名男子回憶當時情景：「（31日）半夜約11、12點，驟雨傾盆而下，我聽到巨響和石塊的聲響，起床查看。每個人（受到驚嚇）。」

「沒有人通知我消息，沒有人，一個都沒有。不論是家裡或家族的人。我現在一無所有，只能聽天由命，沒東西吃，沒地方睡。這些衣物是別人給我的。」

法新社報導，一身泥漿的38歲女子葛梅茲（Marta Gomez）說：「我去尋找姪女的下落，但找不到。我一直挖，一直挖，卻發現嬰兒的小手。很恐怖。」葛梅茲暫時棲身安置中心。

葛梅茲邊排隊申請政府援助邊告訴法新社：「土石流沖走她，我再也見不到她了。」葛梅茲緊握著德國牧羊犬的繫繩，這頭牧羊犬和她一樣，一身泥漿。

44歲的街頭小販賽巴約斯（Marta Ceballos）表示雖然失去一切，但家人都幸運生還。

賽巴約斯告訴法新社：「看到有些人尖叫、哭喊、奔跑、試圖開車和騎車逃離，還有人困在泥漿中。令人難以承受。」「我唯一幸運的是，不但沒失去丈夫，女兒和姪甥也都生還。」1060403

(中央社)