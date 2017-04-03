提升旅遊品質 陸廁所革命2年蓋5萬座

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中國大陸國家旅遊局局長李金早表示，近2年來，旅遊發展基金集中用於廁所革命補助，累計安排資金達人民幣10.4億元，共建設旅遊廁所5萬916座，數量已占廁所革命3年計畫的89.33%。

中國大陸中央人民廣播電台報導，李金早指出，旅遊部門堅持把廁所革命當作旅遊基礎工程、文明工程、重大民生工程來做，近2年來共建設旅遊廁所5萬916座，建成數量已占廁所革命3年計畫的89.33%。

報導說，大陸國家旅遊發展基金集中用於廁所革命補助，累計安排資金達到10.4億元（新台幣約46.5億元），各地安排的配套資金超過200億元，並加強對中西部地區、農村地區等的資金支持。

中國大陸國家旅遊局下一步將透過聚集「政府推動、企業行動、全民參與」3個要素，按照全域旅遊的概念，更深層次地推動廁所革命。1060403

(中央社)