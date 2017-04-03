助存第一桶金 政院擬開辦弱勢童帳戶

行政院今天表示，為協助經濟弱勢家庭、失依兒童及少年投資未來，預計於今年上半年開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，由政府和家長每年共同儲蓄，供孩子未來使用。

行政院表示，去年11月核定「兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案」，為經濟弱勢孩童設立個人帳戶，由政府和家長共同合作儲蓄，家長每年最高存入新台幣1萬5000元，政府即存入同額存款。透過家長與政府的共同存款，讓經濟弱勢孩童在年滿18歲前，存下未來就學或就業的第一桶金。

衛福部指出，現階段可參與帳戶的對象，為105年1月1日以後出生，具低收入戶或中低收入戶資格，或經評估需長期安置的失依孩童，開戶後持續存款至年滿18歲，如孩童於儲蓄期間身分有所變動，將有1年的緩衝。

衛福部說，這筆存款不計入低收入戶或中低收入戶的「家庭財產」，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的。符合資格的對象，務必於帳戶啟動後踴躍參與，如民眾有相關疑問，可撥打免費「1957福利諮詢專線」（服務時間為每日上午8時至晚上10時），亦可於網站專區查閱相關訊息（http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2.aspx?f_list_no=1022#）。1060403

(中央社)