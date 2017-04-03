助存第一桶金 政院擬開辦弱勢童帳戶
行政院今天表示，為協助經濟弱勢家庭、失依兒童及少年投資未來，預計於今年上半年開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，由政府和家長每年共同儲蓄，供孩子未來使用。
行政院表示，去年11月核定「兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案」，為經濟弱勢孩童設立個人帳戶，由政府和家長共同合作儲蓄，家長每年最高存入新台幣1萬5000元，政府即存入同額存款。透過家長與政府的共同存款，讓經濟弱勢孩童在年滿18歲前，存下未來就學或就業的第一桶金。
衛福部指出，現階段可參與帳戶的對象，為105年1月1日以後出生，具低收入戶或中低收入戶資格，或經評估需長期安置的失依孩童，開戶後持續存款至年滿18歲，如孩童於儲蓄期間身分有所變動，將有1年的緩衝。
衛福部說，這筆存款不計入低收入戶或中低收入戶的「家庭財產」，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的。符合資格的對象，務必於帳戶啟動後踴躍參與，如民眾有相關疑問，可撥打免費「1957福利諮詢專線」（服務時間為每日上午8時至晚上10時），亦可於網站專區查閱相關訊息（http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2.aspx?f_list_no=1022#）。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。