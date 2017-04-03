LPGA》湯普森罰桿 柳蕭然全日空「撿」到冠軍

柳蕭然(左2)奪冠後其他球員對她潑水祝賀。(美聯社)

LPGA「5大賽」首戰全日空高球賽發生戲劇性變化！韓國女將柳蕭然拜美國好手湯普森第3輪果嶺置球位置錯誤被罰4桿之賜，3日打完最後1輪與湯普森同以274桿(-14)並列領先，隨後在延長賽第1洞抓鳥勝出，贏得本屆冠軍及近3年首勝。

柳蕭然開心高舉「意外」贏得的生涯第2座大賽冠軍盃。(美聯社)

柳蕭然奪冠後開心接受其他球員潑水祝賀，煮熟鴨子飛掉的湯普森則在旁暗自拭淚，場景形成兩極化。

今年26歲的柳蕭然，2011年仍在韓國唸大學，當年以外卡資格參加美國公開賽，結果以黑馬姿態於3洞延長賽擊敗同胞有「有球道模特兒」之稱的徐希炅摘冠，2012年正式以LPGA會員進軍LPGA，全日空高球賽是她LPGA生涯第4冠，也是第2場大賽冠軍。

湯普森遭罰桿失冠，賽後難過拭淚。(美聯社)

因被罰4桿痛失冠軍湯普森，本來冠軍變第2，澳籍韓裔李美森、韓將朴仁妃與挪威派特笙，同以275桿並列第3。台灣女將龔怡萍290桿並列第56。

(中時電子報)