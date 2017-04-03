中年男跳運河尋短獲救

一名中年男子今天清晨跳入台南安平運河企圖尋短，還好警、消人員獲報後迅速趕到現場，將對方救起送醫治療，目前已無生命危險。不過，對於跳水原因，該男子始終沈默不語，拒絕透露。

清晨將近7點，有民眾在安平區建平十七街目擊1名中年男子跨越運河望月橋橋面後，直接從橋上跳下運河。管轄的市警四分局與台南市政府消防局接獲民眾報案後，馬上調派消防特搜小隊及安平分隊救護車前往搶救，並於望月橋下靠近南岸處發現跳水的男子，隨即下水救人。由於跳水的男子，當時抓住橋墩物品，人沒有明顯溺水，因此消防人員很快就將他救起。這名男子被救上岸後，雖然身體並無明顯外傷，意識也算清醒，但因清晨運河水溫較低，對方不斷發抖，消防局仍將他送到郭綜合醫院治療。

事後，警、消調查發現，跳水男是住在東區的42歲蘇姓男子；但問他為何跳水尋短？蘇某則始終沈默、低頭不語。

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(中時)