雄安新區大清查 建商占地建房被刑拘

中共中央決定在河北省設置雄安新區後，當地官方大舉清查占地牟利行為。位在新區內的安新縣一家建商，就因非法占用農地興建37棟住宅銷售被查獲，張姓負責人更被刑事拘留。

綜合陸媒報導，管轄安新縣的河北省保定市公安局主動發布消息指出，被刑拘的張姓負責人，2010年3月註冊成立「安新縣興泰房地產開發有限公司」。但在2016年2月，這家公司在未取得任何證照的情況下，非法圈占農地。

報導指出，被圈占的農地位在安新縣安州鎮東角村，這家公司一舉開工建設37棟住宅大樓，並對外銷售。經主管機關鑑定，被占用的農地有132.16畝（約8.8公頃），達到嚴重破壞程度。

報導說，「安新縣興泰房地產開發有限公司」的行為，已觸犯中國大陸刑法中的「非法占用農用地」罪。保定市公安局2日根據國土部門移交的線索查獲此案，對張姓負責人刑事拘留，並持續偵辦。1060403

(中央社)