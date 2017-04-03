清明連假 國道彰化段大致順暢

今天是連假第3天，國道中山高彰化路段除發生一起火燒車意外，造成交通暫時阻塞外，經警方排除後，目前交通大致正常。

國道中山高南下192公里彰化路段今天早上發生一起火燒車意外，一輛載滿海鮮的小貨車行經該路段時突然起火，駕駛薛姓男子向警方表示，聽到車頭傳來聲響，沒多久就發生濃煙和起火，他趕緊煞車，離開小貨車後沒多久就發生火燒車。

受到這起意外事故影響，國道中山高南下彰化路段曾因此塞車長達數公里，事故經國道警方排除後，交通恢復順暢。

國道警方指出，截至中午11時為止，國道中山高北上彰化路段交通順暢，車速可維持在90到100公里左右，不過南下容易塞車的員林埔鹽路段，車速較慢，只有40公里到50公里左右，呼籲駕駛人行經該路段時小心駕駛。1060403

(中央社)